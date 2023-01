IBES : Dschungelcamp 2023: Vorwürfe gegen Verena Kerth und Claudia Effenberg

„Wie eine Ziege“ – Gigi Birofio setzt an Tag drei im Dschungelcamp zu einer fiesen Lästerattacke gegen Verena Kerth an. Doch auch andere Promis stänkern gegen die Blondine.

Verena Kerth kann verbal austeilen, das hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen. Doch nun ist die Radiomoderatorin im Dschungelcamp selbst Ziel von verbalen Giftpfeilen geworden. Verschossen haben die vor allem Cecilia Asoro und Luigi „Gigi“ Birofio.

Und wo lästert es sich im Dschungelcamp am besten? Genau: am Spülbecken und im Dschungeltelefon. Vor allem Reality-TV-Sternchen Gigi Birofio setzte im ach so privaten Dschungeltelefonat zu einer fiesen Attacke gegen Verena Kerth.