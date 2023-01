IBES : Dschungelcamp 2023: TV, Stream, Wiederholungen – das ändert sich in Staffel 16

Dschungelcamp 2023: TV, Stream, Wiederholungen – das ändert sich in Staffel 16

IBES-Fans können es kaum erwarten: endlich wieder Dschungelcamp. Neben Altbewährtem gibt es in Staffel 16 auch eine überraschende Neuerung.

RTL schickt am 13. Januar wieder neue Kandidaten ins Dschungelcamp . „Für zwölf Stars beginnt das größte Abenteuer ihres Lebens, mitten im australischen Dschungel und vor den Augen von TV-Deutschland“, verkündete RTL bei der Vorstellung der neuen Staffel.

Mittlerweile stehen die zwölf Kandidaten fest. Wer das ist, lesen Sie hier . Doch um einen Star aus der Liste gibt es Trubel: Martin Semmelrogge saß nicht mit den anderen Kandidaten im Flieger nach Australien. Was die Gründe sind und wer ihn ersetzen könnte, lesen Sie hier .

Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig! 🐍🦎 Und zwar an einem Freitag, den 13. 😁 Ob das auch für unsere Dschungel-Stars ein Glückstag ist? Alle Folgen werden nach TV-Ausstrahlung auch auf RTL+ als Stream verfügbar sein. #IBES pic.twitter.com/H1DTzeEsW2

Änderung: Dschungelcamp 2023 läuft einen Tag länger – Starttermin und „großes Wiedersehen“

Wie gewohnt startet die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) im Januar. Doch diesmal ausgerechnet an einem Freitag, den 13. – wird das dem ein oder anderen Kandidaten Pech bringen? Dessen ungeachtet ergänzte eine RTL-Sprecherin, dass das Spektakel dieses Jahr einen Tag länger ist. Das Finale ist diesmal nicht an einem Samstag, sondern an einem Sonntag (29. Januar) geplant. Die Nachklapp-Show „Das große Wiedersehen“ wechselt von Sonntag auf Montag (30. Januar).