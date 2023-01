IBES 2023 : Tessa Bergmeier rechnet im Dschungelcamp mit Heidi Klum ab – jetzt reagiert ProSieben

Tessa Bergmeier erinnert sich an ihre Zeit bei Germany’s Next Topmodel und an Heidi Klum. Foto: RTL

Im Dschungelcamp holte Ex-Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier an Tag 7 zum Rundumschlag gegen Heidi Klum aus. Was ProSieben dazu sagt.

Die erste Woche ist fast geschafft und doch wird es richtig bitter für die Kandidaten im Dschungelcamp. Nachdem RTL bislang sehr zurückhaltend bis gar nicht auf Regelverstöße reagiert hat, kündigte der Sender im Vorfeld an, durchgreifen zu wollen. Und es sollten Taten folgen. Sage und schreibe über 90 Regelverstöße ließen sich die Promis zuschulden kommen. Das ließ der Sender nicht ungestraft.

Tessa Bergmeier über GNTM: „Sie haben mich verarscht“

Aber zunächst wollte Papis Loveday von Tessa Bergmeier wissen, wie es damals bei „Germany’s Next Topmodel“ für sie war. Ein heikles Thema, denn unvergessen bleibt Tessas Auftritt in der Show, als sie 2009 Heidi Klum den Stinkefinger zeigte. Bei der gemeinsamen Nachtwache erzählt sie ihm, dass ihre Mittelfinger-Geschichte verdreht worden sei. Tessas Variante der Geschichte gilt so: Der Stinkefinger galt eigentlich einem Kameramann, der sie filmte, als sie weinte.

In der Sendung wurde es dargestellt, als hätte sie Heidi Klum den Mittelfinger gezeigt: „Die haben mich verarscht! Ich fand das ungerecht. Ich wusste gar nicht, in was für ein Licht die mich da rücken wollen. Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair. Sie haben mich zu einem Monster gemacht, das war ich nicht. Jeder kannte mich draußen und hatte irgendwie einen Hass auf mich. Damals wurde geschrieben, Tessa Bergmeier stiehlt Heidi Klum die Show. Sie ist eiskalt. Sie hat keine Empathie.“

Tessa über Heidi Klum: „Ich hab gesehen, wie eisig sie ist“

Tessa erinnert sich weiter, wie die GNTM-Moderatorin die Mädchen zum Weinen gebracht habe. „Ein Mensch, der andere quälen kann, ohne jegliches Schuldgefühl. Wie kann die nachts schlafen?“, zeigte sie sich empört.

Nach Germany’s Next Topmodel habe sie jeder gekannt und einen Hass auf sie gehabt. Sie habe nicht mehr in Hamburg weitermodeln können, weil ihr niemand mehr Aufträge geben wollte aufgrund der Darstellung in der Sendung. Und erneut zog sie über Heidi Klum her. „Ich hab gesehen, wie eisig und bitterkalt sie ist. Und wie Fake sie auch ist.“ Da stecke „der Teufel drin“ in Wahrheit.

ProSieben reagiert auf Tessa-Vorwürfe im Dschungelcamp

ProSieben hat sich mittlerweile zu den Vorwürfen von Tessa und ihrer Kritik an Heidi Klum geäußert. Der Sender weist diese gegenüber bunte.de zurück. "Nach 14 Jahren scheint Tessa da etwas durcheinanderzubringen. Es war immer klar, dass der Mittelfinger dem Fotografen galt. Etwas anderes wurde nie behauptet“, sagte ein ProSieben-Sprecher.

Und weiter: "Tessa versucht seit ihrer Teilnahme bei #GNTM vor 14 Jahren die Sendung schlecht zu reden. Da wollen wir nicht jede Behauptung kommentieren. Im Gegenteil: Wir wünschen ihr Glück, auf dass sie sich im Dschungel die Krone aufsetzen kann."

Tessa Bergmeier im Dschungelcamp: „Wenn ich geweint habe, wurde ich immer weggesperrt“

Zurück ins Camp. Dort öffnete sich Tessa auch gegenüber Jolina Mennen und erzählte von ihrer traumatischen Kindheit: „Ich wurde zu Hause übelst verprügelt. Übler kannst du's dir nicht vorstellen. Meine Mutter hat dann selbst ADHS bei mir diagnostiziert und dann musste ich Tabletten nehmen.“

Auch mit der Schule verbindet sie negative Erinnerungen: „Mitten in der Schulstunde und meine Lehrerin hat der ganzen Klasse erzählt, dass ich psychisch gestört sei. Sag das mal in der 6. Klasse. So was macht was mit einem. Wenn ich geweint habe, wurde ich immer weggesperrt. Manchmal tagelang und ohne zu essen. Ich wurde mit meinen Gefühlen immer allein gelassen."

Tag 7 im Dschungelcamp: Was sonst noch geschah