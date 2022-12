IBES-Kandidatin : Dschungelcamp 2023: Mischt Model Tessa Bergmeier den Dschungel auf?

Model Tessa Bergmeier könnte Teil des neuen Casts von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ sein. Die 33-Jährige ist keine Unbekannte im deutschen Reality-TV: Sie sorgte schon in anderen Formaten für Furore.

In den Spekulationen um die Dschungelcamp-Kandidaten der 16. Staffel taucht – neuesten Mediengerüchten zufolge – ein neuer Name auf: Tessa Bergmeier.

Das 33-jährige Model machte bereits 2009 in der vierten Staffel von Germany‘s Next Topmodel von sich Reden. Auch in den darauffolgenden Jahren nahm das Model an zahlreichen Reality-Formaten teil und feilte dort kräftig am Image als „Oberzicke“. Wie die „Bild“ berichtet, fährt sie im Januar in den australischen Dschungel und wird dort womöglich für Furore sorgen.