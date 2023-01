Dschungelcamp 2023 : Erster Skandal im Busch? Martin Semmelrogge saß nicht im Flieger nach Australien

Mit dem Filmklassiker „Das Boot“ wurde Martin Semmelrogge zum Star. Drogen, Diebstahl, Pleite – zuletzt machte er vor allem Negativ-Schlagzeilen. Jetzt fehlte er beim Abflug nach Australien – was ist da los?

Am 13. Januar ist es so weit: Die 16. Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet in Australien. Dabei ist eine bunte Mischung aus zwölf Dschungelcamp-Kandidaten. Darunter findet sich ein ganz besonderer Paradiesvogel: Martin Semmelrogge. Der 67-Jährige blickt auf eine bewegte Schauspieler-Karriere zurück. Er arbeitete sogar mit Star-Regisseur Steven Spielberg zusammen – in den vergangenen Jahren erlebte Semmelrogge aber auch tiefe Abstürze.