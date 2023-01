Dschungelcamp-Kandidat 2023 : Semmelrogge droht IBES-Aus – Nackt-Promi soll vorbestraften Schauspieler ersetzen

Die Uhr tickt – noch immer ist Dschungelcamp-Kandidat Martin Semmelrogge nicht in Australien eingetroffen. Wird dieses Nacktmodell den vorbestraften Schauspieler ersetzen?

Update vom 6. Januar: Der Dschungelcamp-Krimi um Martin Semmelrogge geht weiter. Laut „Bild“ ist er zwar am Donnerstagabend in ein Flugzeug gestiegen. Allerdings nicht nach Australien, sondern lediglich von Mallorca nach Frankfurt. Am Freitag soll eine Entscheidung fallen, wie es weitergeht. Warum der vorbestrafte Schauspieler noch nicht in Richtung Dschungelcamp geflogen ist (Stand: 6. Januar, 15.30 Uhr)? Dem Bericht zufolge sind es tatsächlich die strengen australischen Behörden, an denen die Einreise zu scheitern droht. Semmelrogge soll gegebenenfalls am Freitag nach Doha fliegen, um von dort aus schnell weiterfliegen zu können, wenn es die Umstände zulassen. Die Uhr tickt.

Update vom 5. Januar: Eigentlich hätte Martin Semmelrogge bis Mittwochabend (Ortszeit) im Hotel in Australien einchecken sollen. Aber noch immer ist der vorbestrafte Schauspieler nicht eingetroffen (Stand: 5. Januar, 14:30 Uhr MEZ). Nackt-Model Melody Haase steht bereits in den Startlöchern. Doch wie „Bild“ herausgefunden haben will, hat Semmelrogge eine weitere Gnadenfrist bis Samstagabend (Ortszeit) erhalten. RTL hält sich derweil zur Causa Semmelrogge bedeckt: „Wir melden uns, wenn es News dazu gibt“, sagte der Sender gegenüber „Bild“.

Erstmeldung vom 3. Januar: Am 13. Januar startet die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Inzwischen sind die Kandidaten nach Abflug vom Frankfurter Flughafen in Australien angekommen, doch ein Promi fehlt: Martin Semmelrogge. Am Dienstagnachmittag, 3. Januar (MEZ) lässt er immer noch auf sich warten. Und allmählich wird die Zeit knapp, denn bis Mittwochabend Ortszeit müssen die Kandidaten eingetroffen sein, damit sie bis zum Start der RTL-Show die vorgeschriebene Quarantänezeit einhalten können.

Zuerst hatte „Bild“ über die Abwesenheit des 67-Jährigen berichtet. Auch RTL hat sich inzwischen zur Causa Semmelrogge geäußert: „Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe“. Der Schauspieler selbst soll auf Bild-Anfrage dieselbe inhaltslose Floskel des Senders wiederholt haben.

Dieser Umstand eröffnet erwartungsgemäß Raum für zahlreiche Medienspekulationen. Mehrmals geriet der Dschungelcamp-Kandidat mit dem Gesetz in Konflikt und ist bereits vorbestraft. Letzteres ist ein Hindernis für eine geregelte Einreise nach Australien.