IBES-Kandidat : Dschungelcamp 2023: Darum fehlt Kandidat Martin Semmelrogge

Der Dschungelcamp-Krimi um Martin Semmelrogge geht weiter. IBES-Fans rätseln: Warum ist der Kandidat noch immer nicht in Australien eingetroffen? Der Grund ist nun bekannt – und RTL äußert sich zur Frage, die sich alle stellen.

Update vom 13. Januar: Martin Semmelrogge fehlt beim Dschungelcamp-Start. Moderator Jan Köppen sagte in der ersten Ausgabe von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“, dass der Schauspieler nach wie vor am Flughafen in Doha festhänge. Grund sind - wie berichtet - Probleme in Sachen Visa und Einreise. „Die australischen Behörden lassen ihn ja wirklich nicht einreisen. Vielleicht die ein oder andere Vorstrafe zu viel“, sagte Köppen. Zum Start ist Semmelrogge definitiv nicht dabei, das sah man im Fernsehen. Aber ob er vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt ins Dschungelcamp einzieht? RTL lässt das weiter offen, schreibt auf seiner Homepage explizit, dass man dazu weitere Updates geben werde, sobald es Neuigkeiten gibt.

Update vom 12. Januar: Es gibt Neuigkeiten in Sachen Martin Semmelrogge – und die lassen seine Dschungelcamp-Teilnahme noch unwahrscheinlicher erscheinen als bisher. Zum Hintergrund: Der vorbestrafte Schauspieler war offenbar aufgrund von Visa-Problemen bisher nicht nach Australien eingereist, RTL hielt sich bis dato bedeckt. Nun hat der Sender einen Tag vor Dschungelcamp-Start eine neue IBES-Kandidatin verkündet: Botschaftsluder Djamila Rowe. Das legt nahe, dass nicht mehr mit Semmelrogge zu rechnen ist. Doch RTL hat zeitgleich mitgeteilt, dass die Causa Semmelrogge erst in Folge 1 vom Dschungelcamp am Freitagabend aufgeklärt wird.

RTL verweist auf „produktionstechnische Gründe“

Ursprungsmeldung vom 6. Januar: Schafft es Martin Semmelrogge noch ins Dschungelcamp oder nicht? Eigentlich sollte der 67-jährige Schauspieler schon längst in Australien sein. Denn seine Teilnahme an der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ wurde längst von RTL bestätigt. Und die anderen Kandidaten sind schon vor Ort im Land.

Doch der prominente Ex-Insasse fehlte im Flugzeug. Seitens RTL hieß es zur Erklärung: „Die spätere Anreise von Martin Semmelrogge hat produktionstechnische Gründe.“ Doch die Zeit drängt, denn die Kandidaten müssen noch eine Quarantäne hinter sich bringen, bevor sie aufeinander im Dschungelcamp losgelassen werden.

Martin Semmelrogge im Flieger – aber nicht Richtung Dschungelcamp

Wie die „Bild“ berichtet, stieg der IBES-Anwärter am Donnerstagabend tatsächlich in ein Flugzeug. Allerdings sei Semmelrogge nicht nach Australien geflogen. Sondern von Mallorca nach Frankfurt.

Laut Bericht soll am Freitag die Entscheidung fallen, wie es weitergeht. Möglicherweise könnte Semmelrogge in Kürze weiter nach Doha fliegen, um hoffentlich von dort dann nach Australien weiterzufliegen – wenn es denn klappt.

Der wahre Grund für das Semmelrogge-Chaos vor IBES-Start

Denn die „Bild“ will nun den wahren Grund für das Hin und Her erfahren haben. Demnach sollen hinter den „produktionstechnischen Gründen“ in Wahrheit Visa-Probleme stecken.

Semmelrogge soll es aufgrund seiner diversen Vorstrafen (Drogenmissbrauch, Fahrerflucht, etc.) bei den australischen Behörden schwer haben, die bekanntlich besonders streng in Sachen Einreise sind.