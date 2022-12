IBES-Kandidatin : Dschungelcamp 2023: Mischt Model Tessa Bergmeier den Busch auf?

Model Tessa Bergmeier könnte Teil des neuen Casts von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ sein. Die 33-Jährige ist keine Unbekannte im deutschen Reality-TV: Sie sorgte schon in anderen Formaten für Furore.

In den Spekulationen um die Dschungelcamp-Kandidaten der 16. Staffel taucht ein neuer Name auf: Tessa Bergmeier. Nach Bild-Informationen soll das 33-jährige Model garantiert bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ teilnehmen.

Bergmeier machte bereits 2009 in der vierten Staffel von Germany‘s Next Topmodel von sich Reden. Auch in den darauffolgenden Jahren nahm das Model an zahlreichen Reality-Formaten teil und feilte dort kräftig am Image als „Oberzicke“. Wie die „Bild“ berichtet, fährt sie im Januar in den australischen Dschungel und wird dort womöglich für Furore sorgen.