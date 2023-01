Dschungelcamp 2023 : Katzenberger fordert von Lucas Cordalis: „2 Sachen bleiben bitte geheim“

Nach Corona-bedingtem Ausfall ist Lucas Cordalis beim diesjährigen Dschungelcamp endlich dabei. Zum Abschied stellt Ehefrau Daniela Katzenberger zwei ultimative Forderungen.

„Blond, ein bisschen abgedreht und boden­ständig – ein echtes Pfälzer Mädel mit dem Herz auf dem rechten Fleck“, so beschreibt sich Daniela Katzenberger auf ihrer Website. Die 36-jährige Ehefrau von Lucas Cordalis ist definitiv für eine Eigenschaft bekannt: Sie nimmt kein Blatt vor den Mund.

Da ihr Gatte als Kandidat im Dschungelcamp 2023 dabei ist, rechneten viele mit dem ein oder anderen Statement im Vorfeld der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Jetzt ist es so weit: In einem Abschiedsbrief, der „Bild am Sonntag“ (Ausgabe 1. Januar 2023) vorliegt, spricht die „Katze“ Klartext.