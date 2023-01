IBES-Kandidatin : Dschungelcamp 2023: Heulkrampf im Hotel – Jolina Mennen mit schlimmer Vorahnung

Für die Kandidatin Jolina Mennen könnte die Wartezeit bis zum Dschungelcamp-Start zum Horror-Trip werden. Ein "Witzbold" hat sie geoutet! Nun kennen die Produzenten ihre schlimmsten Ängste.

Atemnot, Herzrasen und Schweißausbrüche, was bleibt, ist die blanke Panik. Wenn Angstreaktionen sehr intensiv sind, spricht man von Phobien. Etwa 12 Millionen Menschen in Deutschland sind von Angststörungen betroffen. Die Auslöser einer Panikattacke können unterschiedlicher nicht sein: Eine Behandlung beim Zahnarzt, Spritzen, Spinnen oder Lampenfieber. Auch die Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen leidet unter einer Phobie.

Dschungelcamp-Kandidatin Jolina Mennen: „Habe irrationale Phobie“

Jeder weiß, in der Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ müssen die Kandidaten allerlei Ekelprüfungen bestehen: in Spinnenhöhlen greifen, in Becken voller Schlangen steigen oder Kakerlaken essen, die Herausforderungen sind vielfältig. Das war sicherlich auch Jolina Mennen bewusst, bevor sie ihre Unterschrift unter den Dschungelcamp-Vertrag gesetzt hat.