Dschungelcamp 2023 : “Geht mir tierisch auf den Sack“ – Streit zwischen Verena und Cecilia spitzt sich zu

Team Jana und Cecilia gegen Team Verena und Claudia – im Dschungelcamp scheinen sich die Fronten verhärtet zu haben. Lästereien inklusive.

Dschungelcamp: Gigi mit Ziegen-Vergleich

So machte der Reality-TV-Star Gigi bereits einen üblen Ziegen-Vergleich in Richtung von Verena Kerth. Die Ex von Oliver Kahn legte sich im Gegenzug bereits mit Jana Pallaske an, die trotz ihrer „Urkraft“ sogleich die Fassung verlor. Und immer mit dabei ist Cecilia Asoro.

IBES-Zoff zwischen Verena und Cecilia

An Tag 5 im IBES-Camp ging es in eine neue Lästerrunde. Die „Blondgirls“ ließen sich über Cecilia Asoro aus. “Dass sie so blöd glotzte, das ist mir auf den Keks gegangen. Wie so 'ne frustrierte Was-weiß-ich-Was“, sagte Claudia Effenberg und Verena Kerth legt nach: „Respektlos. Geht mir tierisch auf den Sack! Die pflaumt einen an – out of the blue, obwohl sie überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat und redet mit einem, als wenn man der letzte Depp wäre.“