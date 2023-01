IBES : Gagen im Dschungelcamp 2023: Diese Kandidatin räumt richtig ab, andere wird abgespeist

Das Dschungelcamp geht in seine 16 Staffel. Jedes Jahr wollen die RTL-Zuschauer wissen: Wie viel verdienen die Kandidaten? Die „Bild“ hat die komplette Gagen-Liste enthüllt.

Gagen für das Dschungelcamp 2023: So viel Geld bekommen die Kandidaten

Die „Bild“-Zeitung will die komplette Gagen-Liste erhalten haben und enthüllt, welcher Kandidat wie viel Geld im Dschungelcamp bekommt. Absolute Top-Verdienerin ist demnach Claudia Effenberg. Die Ehefrau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg soll unglaubliche 500 000 Euro bekommen. Allerdings sei darin auch die Gage für ein weiteres RTL-Projekt enthalten. Effenberg soll sich darüber hinaus verpflichtet haben, im Dschungelcamp über Wirbel in ihrer Ehe auszupacken sowie über psychische Probleme. IBES-Fans dürfen sich also über einige Enthüllungen am Lagerfeuer freuen.