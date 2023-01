IBES 2023 : Gagen der Kandidaten im Dschungelcamp: Hammer-Siegprämie, aber mit Knallhart-Haken

Das Dschungelcamp geht in seine 16 Staffel. Jedes Jahr wollen die RTL-Zuschauer wissen: Wie viel verdienen die Kandidaten? Die „Bild“ hat die komplette Gagen-Liste, samt Siegesprämie und Strafen enthüllt.

Update vom 28. Januar: Wie viel Geld die Kandidaten im Dschungelcamp erhalten, ist hinlänglich bekannt. Die knallharten Knebel-Auflagen, die die Promis unterschrieben haben, kannte bislang niemand. Nun will die „Bild“-Zeitung Einsicht in die „geheimen Dschungelcamp-Verträge“ gehabt haben – diese beinhalten:

Das bekommt der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin extra

Die Gage der Kandidaten soll in vier Raten überwiesen werden. 20 Prozent gibt es bei Vertragsunterzeichnung. Weitere 20 Prozent zum 11. Januar, wenn die Kandidaten im Dschungelcamp antreten. Die dritte Rate mit 25 Prozent bekommen die Promis nach der Rückkehr aus Australien. Und die letzten 35 Prozent nach Teilnahme und Einhaltung des Exklusivzeitraums. Demnach sind die Kandidaten zwei Wochen nach dem Dschungelcamp exklusiv, etwa für Interviews, an RTL gebunden.

Gagen im Dschungelcamp 2023: Diese Kandidatin räumt richtig ab, andere wird abgespeist

Gagen für das Dschungelcamp 2023: So viel Geld bekommen die Kandidaten

Die „Bild“-Zeitung will die komplette Gagen-Liste erhalten haben und enthüllt, welcher Kandidat wie viel Geld im Dschungelcamp bekommt. Absolute Top-Verdienerin ist demnach Claudia Effenberg. Die Ehefrau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg soll unglaubliche 500 000 Euro bekommen. Allerdings sei darin auch die Gage für ein weiteres RTL-Projekt enthalten. Effenberg soll sich darüber hinaus verpflichtet haben, im Dschungelcamp über Wirbel in ihrer Ehe auszupacken sowie über psychische Probleme. IBES-Fans dürfen sich also über einige Enthüllungen am Lagerfeuer freuen.