Dschungelcamp 2023 : Diese Luxusartikel nehmen die IBES-Stars mit ins Dschungelcamp

Auf Luxus müssen die Promis im Dschungelcamp verzichten. Im schlimmsten Fall wird es nur Reis und Bohnen zu essen geben. Doch einige persönliche Artikel durften die Kandidaten mitnehmen.

Zigaretten, Kosmetik, das Lieblingskissen? Ein paar „Luxusartikel“ sind den Promis auch in der 16. Staffel von „ Ich bin ein Star - Holt mich hier raus “ gestattet. Doch genau die sorgen auch jedes Jahr für Konflikt mit RTL, denn nicht alles, was die Teilnehmer gerne mitnehmen würden, ist auch erlaubt.

Dschungelcamp: Wirbel um verbotenen Gegenstand

So sorgte eine vermeintliche Uhr in der Dschungelcamp-Ausgabe 2019 für aufsehen. Evelyn Burdecki soll diese dreist in den australischen Dschungel geschmuggelt haben, dabei ist eine Uhr ebenso verboten wie Zeitungen oder Musikinstrumente. Kein Kontakt zur Außenwelt lautet die oberste IBES-Regel.