IBES : Hiobsbotschaft kurz vor dem Auftakt – Corona-Fall im Dschungelcamp 2023

Köln Die Stars trudeln in Australien ein. Damit könnte es wie geplant mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ im Dschungelcamp losgehen. Doch da könnte Corona einem Kandidaten wohl einen Strich durch die Rechnung machen.

Das hat der Sender am Samstag, 7. Januar, mitgeteilt. Demnach sei bei der Ankunft in Australien der Fall aufgetreten. Gigi Birofio sei betroffen. Der 23-Jährige habe sich in Selbstisolation begeben und werde medizinisch betreut, heißt es von RTL in Köln.