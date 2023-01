Kandidatin im Porträt : Claudia Effenberg nach Horror-Jahr im Dschungelcamp 2023 dabei

Claudia Effenberg musste 2022 mehrere Schicksalsschläge hinnehmen. Neues Jahr, neues Glück? Nun geht sie als Kandidatin ins Dschungelcamp 2023.

Spielerfrau im Schatten von „Bad Boy“ Effenberg

Der Name Effenberg ist vor allem Fußballfans ein Begriff. Ihr Ehemann, Stefan Effenberg, hat als Spieler des FC Bayern alle wichtigen Titel gewonnen. In der deutschen Nationalmannschaft hatte er jedoch weniger Erfolg. Vor allem sein unrühmlicher Rauswurf im Zuge der „Stinkefinger-Affäre“ bei der Weltmeisterschaft 1994 bleibt in Erinnerung. Nachdem Effenberg unzufriedenen Fans den Mittelfinger gezeigt hatte, musste er unvermittelt die Heimreise aus den USA antreten. Seinen Ruf als „Bad Boy“ der Bundesliga hat Stefan Effenberg statistisch verewigt. Mit insgesamt 114 Gelben Karten steht er mit großem Abstand an der Spitze der „Ewigen Verwarnungstabelle“.

View this post on Instagram

Effenbergs Auftritte im Reality-TV

In der Folge sollte die TV-Karriere des Ex-Models erfolgreicher verlaufen, doch zunächst verschwand Claudia Effenberg in der Versenkung, ehe 2012 in der Sendung „Mein Mann kann“ gemeinsam mit ihrem Ehemann auf Sat. 1 zu sehen war. 2014 nahm sie an „Promi Big Brother: Das Experiment“ teil. Trotz eines undankbaren zweiten Platzes markierte ihre Teilnahme in der RTLZwei-Show den Startpunkt für zahlreiche weiterer TV-Auftritte: