Dschungelcamp 2023 : Claudia Effenberg: Bei dieser Frau „könnte mir der Kragen platzen“

Claudia Effenberg: Die Frau von Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg nimm am Dschungelcamp 2023 teil. Foto: IMAGO/APress/IMAGO

Gibt es schon vor dem Start den ersten Zoff im Dschungelcamp? In einem Interview erzählt Claudia Effenberg, mit welcher IBES-Kandidatin sie noch „ein Hühnchen“ zu rupfen hätte.

Es droht Ärger im Paradies: Wenige Tage vor dem Start der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ hat der Sender RTL ein Interview mit Dschungelcamp-Kandidatin Claudia Effenberg veröffentlicht, das es in sich hat. Denn darin lässt die Frau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg kein gutes Wort an IBES-Kandidatin Verena Kerth – und kündigt bereits an, dass ihr bei Kerth „der Kragen platzen“ könnte. Doch woher kommt diese Feindseligkeit?

Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg und Verena Kerth haben lange Vorgeschichte

In der Münchner Promi-Szene begegnen sich Verena Kerth und Claudia Effenberg seit Jahren. Claudia Effenberg wurde vor allem durch die Dreiecksbeziehung mit den Fußballern des FC Bayern München Thomas Strunz und Stefan Effenberg bekannt. Verheiratet mit Strunz wurde 2002 die Liaison mit Stefan Effenberg bekannt – eine Beziehung, die seitdem regelmäßig die Klatschspalten der Boulevardpresse füllt.

Ein Jahr später ging es erneut um die Aktivitäten der Bayern-Profis abseits des Platzes. Diesmal sorgte Torwartlegende Oliver Kahn für Schlagzeilen. Er ließ seine damals schwangere Frau sitzen – für Verena Kerth. Die Beziehung endete schließlich 2008.

Kerth und Effenberg: Pipi-Vorfall sorgt für Zoff

Doch seither begegnen sich beide immer wieder auf Veranstaltungen wie dem Oktoberfest oder bei der Eröffnung von Claudia Effenbergs Dirndl Geschäft 2017. Damals hatte Radiomoderatorin Kerth ihren Hund Mucki dabei und der tat, was Hunde eben so tun und erleichterte sich völlig ungeniert auf dem Teppich der Boutique.

Ein Vorfall, den Claudia Effenberg noch immer nicht vergessen hat: „Da hat ihr Hund auf meinen extrem teuren Teppich gepinkelt und sie hat sich weggeschrien und totgelacht! Und ich musste unter den Tisch klettern und ich musste das wegputzen“, sagte die Dirndl-Designerin im RTL-Interview.

Verena Kerth und Claudia Effenberg bei der Eröffnung von Claudia Effenbergs Geschäft 2017. Hund Mucki-Macchiato sorgte für eine Beziehungskrise zwischen den beiden Promi-Frauen. Foto: imago/Spöttel Picture/imago stock&people

In all den Jahren hätte es zwischen beiden offenbar mehrmals gekracht – trotz mehrfacher Versöhnungsversuche. Schuld daran will laut Claudia Effenberg, natürlich, vor allem Verena Kerth sein. „Verena ist wie ein Fähnchen im Winde“, sagte sie vor dem Start des Dschungelcamps. Aber natürlich sei diese Aussage von ihr nicht böse gemeint. Verena Kerth entgegnete auf Claudia Effenberg angesprochen ebenfalls bei RTL: „Bei uns ist alles gut. Ich freue ich sehr auf sie“, doch so richtig überzeugend, wirkte diese Aussage nicht.

Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg mit Mega-Gage

Jetzt treffen die beiden ehemaligen Spielerfrauen am Freitag, 13. Januar, im australischen Dschungelcamp erneut aufeinander. Hunde sind dort allerdings nicht erlaubt, dennoch könnte ein anderes Thema für schlechte Stimmung zwischen den beiden sorgen. Denn die Gage, die Claudia Effenberg und Verena Kerth für ihre Zeit zwischen Spinnen und Kakerlaken bekommen sollen, könnten unterschiedlicher nicht sein.

Nach Informationen der „Bild“ soll Verena Kerth für ihren IBES-Auftritt gerade einmal 30 000 Euro erhalten, dagegen soll Claudia Effenberg eine Mega-Gage winken: 150 000 Euro ist RTL offenbar ihre Teilnahme am Dschungelcamp und einer noch unbekannten weiteren Sendung wert. So viel bekam noch keine andere Kandidatin oder Kandidat des Dschungelcamps. Was die anderen Teilnehmer bekommen, können Sie hier nachlesen.

Verena Kerth: Claudia Effenberg stellt sich auf Streit im Dschungelcamp ein

Entsprechend selbstbewusst tritt Claudia Effenberg jetzt vor dem IBES-Start und macht eine klare Ansage in Richtung Verena Kerth: „Es kann sein, dass mir im Camp der Kragen platzt und ich das ein oder andere Ding aufleben lasse“, aber natürlich nur, wenn Verena Kerth ihr „an den Karren fährt.“

Es scheint also offenbar schon heftig unter der Oberfläche zu brodeln und es könnte wohl nur eine Frage der Zeit sein, wann sich die Energie zwischen den Promi-Damen entlädt. Oder ist der vermeintliche Streit nur gespielt? Auf Instagram geben sich die beiden zumindest derzeit noch Tipps für den besten Pizza-Lieferdienst ins australische Quarantäne-Hotel, versehen mit Küsschen-Emojis.

So oder so dürften die beiden im Dschungelcamp für viel Gesprächsstoff und Unterhaltung für die Zuschauer sorgen.

Kurzporträt von Claudia Effenberg

Name: Claudia Effenberg

Geboren: 20. September 1965 in Halingen (Sauerland)

Ehepartner: Thomas Strunz (1997 bis 2002), Stefan Effenberg (seit 2004)

Beruf: Model, Designerin

Ehrenamt: Botschafterin des Vereins Bundesverband Verwaister Eltern Deutschland e.V.

Kurzporträt von Verena Kerth