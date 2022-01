Eine Übersicht : Dschungelcamp 2022: Wer ist raus, wer ist noch dabei?

Seit 21. Januar läuft die 15. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in Südafrika. Wer wird Dschungelkönig? Wer ist raus, wer noch dabei? Ein Überblick.

Eklige Dschungelprüfungen, intime Beichten am Lagerfeuer und ganz viel Zoff. Das diesjährige Dschungelcamp sorgt jedoch bereits vor dem Start für einige Überraschungen. So sind am 21. Januar nur elf statt zwölf Kandidaten in den Dschungel eingezogen.