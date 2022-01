Alle Infos : Dschungelcamp 2022: Sendezeiten und Wiederholungen im TV und Stream im Überblick

Service Am 21. Januar dürfen sich IBES-Fans wieder auf eine neue Staffel Dschungelcamp auf RTL freuen. Die Sendetermine im TV und im Stream.

Das RTL-Dschungelcamp geht am 27. Januar in die 15. Runde. Zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten leben 14 Tage lang in einem Camp in Südafrika. Ziel der Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ (IBES) ist es, möglichst lange im Dschungelcamp zu bleiben, um am Ende von den Zuschauern zum Dschungelkönig oder Dschungelkönigin gewählt zu werden und eine Siegerprämie von 100 000 Euro zu kassieren. Dabei werden die Teilnehmer rund um die Uhr von Fernsehkameras beobachtet und müssen täglich eklige Dschungelprüfungen absolvieren. In diesen gilt es, möglichst viele Holzsterne zu ergattern. Pro Kandidat steht ein zu erkämpfender Stern zur Verfügung – jeder Stern bedeutet eine Essensration für die hungrigen Promis.