„Das geht ja gut los“ : RTL verärgert Dschungelcamp-Fans nach nur 19 Minuten

Dschungelcamp-Fans hatten sehnsüchtig auf den Start der 15. Staffel gewartet. Am Freitag war es dann so weit. Doch nach gerade einmal 19 Minuten sorgte RTL für Unmut bei IBES-Jüngern.

Dabei ging es noch so munter los: Als erster Kandidat wurde Kult-Designer Harald Glööckler präsentiert. Der erklärte unter anderem, dass er schon 2010 die erste Dschungelcamp-Anfrage bekommen hätte, aber damals „noch nicht so weit“ gewesen sei. Doch dieses Mal sagte er zu. Glööckler begründete das vor allem damit, dass er während des Lockdowns zu Hause bei sich saß und sich Sinnfragen stellte. Einen Glööckler muss die Welt schließlich sehen!

RTL verärgert Dschungelcamp-Fans mit XL-Werbeblock nach nur 19 Minuten

Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich erklärten noch kurz, dass Zuschauer in der ersten Woche für denjenigen anrufen sollen, den sie in die Dschungelprüfung schicken wollen. Und tatsächlich schaltete RTL dann nach nicht einmal 20 Minuten in die Werbung. Diese dauerte schließlich gleich mal rund zehn Minuten.

Tatsächlich war die Werbestrategie in den vergangenen Dschungelcamp-Jahre oft anders. Zumindest in der Auftaktfolge hatte RTL die Sendung in der Regel erstmal länger laufen gelassen, bis der erste Werbeblock zwischengeschaltet wurde. Schließlich ist die erste Sendung häufig noch weniger spektakulär, sondern dient in der ersten Stunde zunächst dazu, alle (oftmals nicht sonderlich bekannten) Kandidaten vorzustellen.