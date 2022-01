Start am 21. Januar : Corona-Fall im Dschungelcamp 2022: Kandidat fällt kurz vor Start aus

Start am 21. Januar

Am 21. Januar 2022 startet das Dschungelcamp in eine neue Staffel. Zahlreiche Stars und Sternchen müssen 16 Tage unter freiem Himmel und wenig Essen auskommen. Doch einer fehlt zunächst: Denn Luca Cordalis wurde positiv auf Corona getestet.

+++ 19. Januar 2022 +++

Zum Start der 15. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" werden erst einmal nur elf Stars in das Dschungelcamp einziehen. Lucas Cordalis wird zunächst nicht unter ihnen sein. Bei dem Sänger wurde laut RTL bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika das Coronavirus nachgewiesen. Lucas Cordalis gehe es gut, er habe keinerlei Symptome. Er befinde sich seit dem Testergebnis in Selbstisolation und werde engmaschig medizinisch betreut. Ob der 54-Jährige zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Camp einziehen wird, steht laut RTL noch nicht fest.