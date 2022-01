Dschungelcamp 2022 : Frauen-Aussagen von Dschungel-Kandidatin lassen Zuschauer fassungslos zurück

Beim Dschungelcamp werden manchmal Unbekannte zu TV-Helden. Andere hingegen reden sich um Kopf und Kragen. Eher in letztere Kategorie gehört offenbar Bachelor-Kandidatin Linda Nobat, die mit ihren Aussagen über Rollenbilder an Tag 3 für heftiges Kopfschütteln bei den Zuschauern sorgte.

Bachelor-Kandidatin Linda Nobat hat sich in der dritten Dschungelcamp-Folge mit ihren Ausführungen über Rollenbilder keinen Gefallen getan. Bei den Zuschauern auf Twittern herrschte blankes Entsetzen ob ihrer Erläuterungen bezüglich Feminismus. Ihre wacklige Argumentationskette reichte dabei sogar zurück bis zum ersten Weltkrieg...

Dschungelcamp-Kandidatin Linda bevorzugt das traditionelle Rollenbild

"Ich finde das traditionelle Rollenbild einfach besser. Ich bin die, die die Kinder kriegt. Ich bin auch bereit, zu Hause zu bleiben, meine Karriere zurückzustecken, meinem Mann, wenn er von der Arbeit kommt, ein Bad einzulassen, ihn zu massieren, etwas Schönes zu kochen“, führte die Bachelor-Kandidatin aus. In ihren Augen macht sie das zu einer selbstbestimmten Frau. Sowieso sei es doch am Ende häufig so, dass die Frau dem Mann im Haushalt dann trotzdem hinterherwische, da sie es nicht ertrage, wenn es unordentlich aussieht zu Hause.