Umzugswagen vor Villa in Kirchheim : Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler vor dem Ehe-Aus?

Kurz vor dem 7. Hochzeitstag von Modezar Harld Glööckler und Dieter Schroth wird ein Umzugswagen vor ihrer Villa im rheinland-pfälzischen Kirchheim gesichtet. Bedeutet dies das Ehe-Aus?

Am Morgen des 10. Februar fährt ein Umzugswagen im rheinland-pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße vor. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde dieser mit Kartons, Möbeln und Kleiderkisten beladen. Bedeutet das die Trennung von Harald Glööckler und seinem Mann Dieter Schroth? 35 Jahre sind die beiden Männer bereits ein Paar, am 11. Februar 2015 schlossen sie den Bund der Ehe. Jetzt scheint es jedoch zu kriseln.

Bereits während seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp hatte Modezar Harald Glööckler ein Millionenpublikum an seinen Ehe-Problemen teilhaben lassen. „Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 geworden sind, 73, und die gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Und seither ist er krank, immer krank. Und wenn du natürlich immer so denkst, wirst du immer kränker. Er spritzt Insulin, isst Eis, isst viel süß. Er bewegt sich nicht, wird natürlich immer dicker. Hat Depressionen“, vertraute er am zweiten Tag Tina Ruland an.