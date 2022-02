Umzugswagen vor Villa in Kirchheim : Dschungelcamp 2022: Harald Glööckler vor dem Ehe-Aus? Fans stärken ihm den Rücken

Kurz vor dem 7. Hochzeitstag von Modezar Harld Glööckler und Dieter Schroth wird ein Umzugswagen vor ihrer Villa im rheinland-pfälzischen Kirchheim gesichtet. Bedeutet dies das Ehe-Aus?

Am Morgen des 10. Februar fährt ein Umzugswagen im rheinland-pfälzischen Kirchheim an der Weinstraße vor. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde dieser mit Kartons, Möbeln und Kleiderkisten beladen. Bedeutet das die Trennung von Harald Glööckler und seinem Mann Dieter Schroth? 35 Jahre sind die beiden Männer bereits ein Paar, am 11. Februar 2015 schlossen sie den Bund der Ehe. Jetzt scheint es jedoch zu kriseln.

Bereits während seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp hatte Modezar Harald Glööckler ein Millionenpublikum an seinen Ehe-Problemen teilhaben lassen. „Mein Mann gehört zu den Männern, die über 70 geworden sind, 73, und die gegoogelt haben, dass Männer mit 76 sterben. Und seither ist er krank, immer krank. Und wenn du natürlich immer so denkst, wirst du immer kränker. Er spritzt Insulin, isst Eis, isst viel süß. Er bewegt sich nicht, wird natürlich immer dicker. Hat Depressionen“, vertraute er am zweiten Tag Tina Ruland an.

Glööckler weiter: „Das Schlimme ist, es zieht einen auch selbst runter, wenn jemand immer nur noch negativ ist. Er ist nur noch negativ. Alle Leute sind Betrüger. Und ich soll mich auch mit niemand treffen, auch nicht mehr aus dem Haus gehen. Er hat sich so verändert, er ist in einer Dauerschleife – und das ist richtig toxisch.“

Wie mannheim24 von Glööcklers Anwalt erfahren hat, sei der Modedesigner jedoch nicht aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Er habe seine Zweitwohnung in Berlin bezogen, um sich dort um sein Business zu kümmern. Wie der Anwalt jedoch der Bild-Zeitung mitteilt, wolle Glööckler aber auch Zeit für sich haben und „erst mal alleine sein.“

Fans halten weiterhin zu Harald Glööckler

Auf Instagram hält sich Harald Glööckler zuerst bedeckt, am Freitag postet er jedoch ein Foto von sich vor dem Brandenburger Tor. „Berlin wird pompöös“, schreibt er darunter. Es scheint so, als würde der schrille Modedesigner noch eine Weile in Berlin bleiben.

