Nach „Nein“ zur Dschungelprüfung : Weshalb Vegetarier Glööckler angreifen und Renzi nicht so stinken will wie Ex-Camperin

Südafrika Tag 14 im Dschungelcamp: Harald Glööckler und Anouschka Renzi müssen zur Dschungelprüfung. Doch dort angekommen, sorgen sie für eine faustdicke Überraschung. Auf Twitter hagelt es heftige Kritik – besonders für Glööckler.

Doch, das macht Moderator Daniel Hartwich sofort klar: "Antwortet ihr falsch, geht es für den jeweils anderen in den Tank mit Innereien, Fleischabfällen, Fischschlotze und vielem mehr. Und ich will euch auch nicht vorenthalten, dass auch von oben die ein oder andere Überraschung kommen kann.“ Skeptisch und schweigend hören sich Anouschka und Harald auch an, was Dr. Bob Sommer ihnen so zu sagen hat. Dann steht die Entscheidung an – eingeleitet von Sonja Zietlow höchstpersönlich. Sie will journalistisch-keck, fast schon investigativ wissen: "Wollt ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten?"