Dschungelcamp 2022 : Filip Pavlovic ist neuer Dschungelkönig

Zwei Wochen lang verharrten mehr oder minder prominente Persönlichkeiten im Dschungelcamp von RTL, das erstmals in Südafrika stattfand. Am Samstagabend nun wurde der neue Dschungelkönig gekrönt.

Um die Dschungelkrone hatten im Finale Schauspieler Eric Stehfest (32, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) sowie die beiden RTL-Kuppelshow-Kandidaten Filip Pavlovic (27, „Bachelorette“) und Manuel Flickinger (33, „Prince Charming“) gerungen. Alle drei Namen hätte man am Anfang der 15. Staffel nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Flickinger belegte den dritten Platz. Stehfest wurde Zweiter.

Sieger im Dschungelcamp : Filip Pavlovic - vom Mr. Nobody zum Dschungelkönig

Drückte der Kanzler die Daumen? : Angebliche Nachricht von Olaf Scholz an Dschungelcamp-Finalisten sorgt für Wirbel

Im Finale der 15. Staffel mussten die drei verbliebenen Kandidaten noch einmal Dschungelprüfungen absolvieren, die es in sich hatten.

Filip Pavlovic holt alle Sterne in seiner letzten Dschungelprüfung. In seiner Prüfung sollte er die Vorspeisen für ein finalwürdiges Festmahl erspielen. Dafür musste er festgeschnallt in einem riesigen Stern zehn Minuten einfach nur aushalten - gemeinsam mit tausenden Mehlwürmern, Grillen, Maden, Krokodile, Riesen-Kakerlaken, Ameisen und Schlangen.