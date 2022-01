„Das hatten wir noch nie!“ : Dschungelcamp 2022 – Eric Stehfest sorgt für Eklat

Foto: RTL

Südafrika Tag 10 im Dschungelcamp von RTL: Am Tag vorher sind Eric Stehfest und Peter Althof von den Mitcampern erstmals in die Dschungelprüfung gewählt worden. Doch der Ausgang der Prüfung schockiert alle – neben Moderatorin Sonja Zietlow auch die Camp-Bewohner.

Eine Woche hörten und sahen die Dschungelcamp-Zuschauer den Schauspieler Eric Stehfest kaum bis gar nicht. Stoisch schwieg er vor sich her. Abgesehen von einem merkwürdigen esoterischen Murren an manchen Tagen. Ein lautes, womöglich trotziges Schweigen? Gut möglich.

Doch mit dieser ewigen Ruhe ist es seit kurzem vorbei. Denn Stehfest tat in Folge 10 etwas, das es so noch nie im Dschungelcamp gegeben hatte.

Dschungelprüfung in Folge 10: Angekettet und unter Wasser zu acht Sternen?

Foto: RTL 23 Bilder Eine Entscheidung, die alle überraschte – die Bilder von Tag 10

Rückblick: Zusammen mit Promi-Bodyguard Peter Althof musste der begnadetste aller deutschen U-40-Soap-Schauspieler erstmals zur Dschungelprüfung antreten. Ausgewählt von den Mit-Campern höchstpersönlich.

An dieser Stelle ein kurzer Fragebogen zum Überblick: Stehfests Motivation für die Aufgabe? Gleich null. Sein Siegeswille? Gleich null. Sein Tatendrang? „Die Antwort an dieser Stelle bitte kopieren und einfügen“ (Spoiler: gleich null). Doch der Reihe nach…

Zunächst erklären die dauergrinsenden Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich den beiden Herren die Regeln der Prüfung. Vieles deutet also auf einen gewöhnlichen Verlauf hin. So sollen sich die beiden Stars in einem Käfig, der bis auf eine Luftkammer unter Wasser steht, anketten lassen. Innerhalb von zehn Minuten muss das Duo den richtigen Schlüssel für jedes Schloss finden und alle acht Schlösser öffnen. Für jedes der Schlösser gibt es nur einen richtigen Schlüssel. Dabei geht es um alles oder nichts: Nur wenn Stehfest und Peter es innerhalb des Zeitlimits schaffen, alle acht Schlösser zu öffnen, gibt es alle acht Sterne. Schaffen sie es nicht, bedeutet das null Sterne.

Eric Stehfest verweigert die Prüfung: "'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'“

Doch Stehfest scheint darauf überhaupt keine Lust zu haben. Und so trifft er, frei nach dem Sprichwort, die Ruhe komme vor dem Sturm, eine überraschende Entscheidung. Auf die Frage, ob er zu dieser Dschungelprüfung antreten will, ruft der Schauspieler: "'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'". Er verweigert die Prüfung.

Der Grund für sein Tun? „Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen", erklärt der 32-Jährige. "Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht." Zwar ist Eric sich darüber bewusst, dass Peter nicht allein zur Prüfung antreten kann, doch: "Das ist mir egal." Und was ist mit den Menschen, die er leiden kann? "Es sind tatsächlich mehrere, auch Menschen, von denen ich dachte, dass sie gut für mich sind. Sind sie aber nicht. Das ist mein Entschluss."

Sein Compagnon Peter bleibt völlig gefasst und mal wieder witzlos (diesmal auch tatsächlich, ohne ein Witz zu erzählen): "Ich bin mit ihm hier hergegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären. Es sei denn, ich kann es allein machen. Wenn das nicht geht, gehe ich mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch."

Dschungelcamp 2022: Sonja Zietlow baff

Dass seine Mit-Camper davor auch Sterne für ihn erkämpft hatten, stimmt laut Stehfest nicht so ganz. Denn „ich esse seit vielen Prüfungen schon nicht mehr mit", erklärt der Schauspieler. "Ich esse Reis und trinke Wasser, das reicht mir. Weil ich eben genau das nicht will. Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun." Gesagt, getan – und damit ist die Prüfung vorbei, bevor sie begonnen hat.

Eine Premiere auch für die Sonja Zietlow (übrigens die wahre Königin des Dschungels), die nach Stehfests Verweigerung in einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Amüsement feststellt: "Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie!“

Der Haussegen im Camp hängt schief – so reagieren die Camp-Bewohner

Ein Novum, das bei den Camp-Bewohnern nicht gut ankommt. Im Gegenteil. „Das ist rücksichtslos, egoistisch und einfach nur scheiße“, sagt etwa Linda Nobat erzürnt: „Ich fordere Konsequenzen. Bitte halte dich an die Regeln, Eric. Du kannst nicht erwarten, dass wir deine Gedanken lesen können.“ Auch Filip Pavlovic, der Erzrivale von Eric Steshfest, ist stinksauer: „Da geht es nicht nur um mich; er verletzt so viele andere Kandidaten. Ich finde es schade, unheimlich schade“, sagt er - und fügt in Richtung Eric an: „Bei der Dschungelprüfung nicht antreten, nur weil dich Leute nicht leiden können, das ist echt arm.“ Eric lässt das nicht lange auf sich sitzen. Seine Replik folgt auf dem Fuße. Zu Filip sagt er: „Ja, aber du musst mit der Konsequenz leben, dass ich für dich kein Fressen hole.“

Erics Botschaft an seine Mitbewohner ist klar: „Wenn ihr etwas zu essen wollt, wählt mich nicht in die Prüfung.“ Ansonsten gehe es immer so weiter.

(smz)