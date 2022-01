Start im Januar : Dschungelcamp 2022: Diese vier neuen Kandidaten machen den diesjährigen Dschungel-Cast komplett

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Start der neuen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Traditionell werden die Kandidaten nacheinander bekannt gegeben. Jetzt stehen die letzten vier Dschungel-Bewohner fest.

Das RTL-Dschungelcamp ist komplett. Der Sender hat die letzten vier Kandidaten bekannt gegeben, die in wenigen Tagen an der Reality-TV-Sendung teilnehmen werden. Mit dabei sind demnach auch Ex-Bachelor-Kandidatin Linda Nobat, die Reality-TV-Teilnehmerinnen Tara Tabitha und Janina Youssefian, sowie der ehemalige Bodyguard Peter Althof.

Die 26-jährige Linda Nobat hatte im vergangenen Jahr versucht, das Herz von Bachelor Niko zu erobern. Fürs Finale reichte es am Ende allerdings nicht. Jetzt will sie den Dschungel erobern. „Ich weiß, dass ich gewinnen werde“, sagte sie vor dem Start der Show.

Tara Tahibata ist dem RTL-Publikum aus der Sendung „Ex on the Beach“ bekannt. Die 28-Jährige will im Dschungel nicht nur überleben, sondern auch einen gutaussehenden Mann kennenlernen. Ob allerdings der 66-jährige Peter Althof in ihr Beuteschema passen wird, wird sich zeigen.

Nicht das altbekannte wiederholen, sondern sich neu in Südafrika erfinden will Janina Youssefian. Die 39-Jährige will sich endlich von ihrem Image als „Teppichluder“ befreien. Diesen fragwürdigen Titel bekam sie von der Boulevard-Presse, nachdem sie im Jahr 2000 in flagranti mit Popmusiker Dieter Bohlen erwischt wurde – auf einem Tisch in einem Teppichgeschäft.