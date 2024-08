Tag 7 bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ „Hat einen widerlichen Charakter“ – Dschungel-Legende gerät nach Toilettenpapier-Skandal ins Visier der Mitcamper

Für Geburtstagskind Gigi Birofio, Kader und Thorsten ging es derweil in einer echten IBES-Kultprüfung darum, möglichst viele Sterne zu ergattern. Für das Trio war es ein Déjà-vu-Erlebnis: Jeder von ihnen ist in seiner regulären Dschungelstaffel bereits in den Genuss gekommen, sich an der Prüfung zu versuchen.