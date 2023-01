Sängerin : Drehstart für Biopic über Amy Winehouse

Los Angeles Sie war eine Ikone, die viel zu jung starb: Amy Winehouses Leben wird nun zum ersten Mal in einem Spielfilm nacherzählt. Erste Fotos zeigen den Drehstart.

Am Montag werde es losgehen, schrieb Regisseurin Sam Taylor-Johnson (55, „Fifty Shades of Grey“) am Freitag auf Instagram. Dazu postete die Britin das erste Bild von Hauptdarstellerin Marisa Abela in dem ikonischen Look der gefeierten Sängerin - mit üppig auftoupierter Hochsteckfrisur, Tätowierungen und großen Ohrringen.