Fernsehen Drehbücher zur Serie „Friends“ für 22.000 Pfund versteigert

In Großbritannien sind Drehbücher zur Kultserie „Friends“ für 22.000 Pfund (umgerechnet 25.600 Euro) versteigert worden. Sie seien erstaunt gewesen über das große weltweite Interesse, teilte das Auktionshaus Hansons auf seiner Internetseite mit. Die Skripte beinhalten Texte aus den beiden letzten Folgen der vierten Staffel, als Ross in London heiraten will, dabei aber aus Versehen Rachels Namen am Altar sagt.