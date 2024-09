TV-Auszeichnung Drama-Serie „Die Zweiflers“ gewinnt mehrere Fernsehpreise

Die Drama-Serie „Die Zweiflers“ der ARD hat mehrere Deutsche Fernsehpreise gewonnen. Darsteller Aaron Altaras wurde am Mittwochabend in Köln als bester Schauspieler geehrt, Darstellerin Sunnyi Melles als beste Schauspielerin. Die ganze Produktion wurde als beste Drama-Serie ausgezeichnet. „In "Zweiflers" geht es um Familie, weil das ist alles, was wir haben“, erklärte Altaras mit der Trophäe in der Hand - und grüßte seine Familie. Die Macher verrieten zugleich, dass sie bereits an einer Fortsetzung schreiben.