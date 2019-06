Technopionier : Dr. Motte: Elektronische Musikkultur ist in Gefahr

Dr. Motte: Elektronische Musikkultur ist in Gefahr

Technopionier Dr. Motte sieht die elektronische Musikkultur in Gefahr. Foto: Jörg Carstensen.

Berlin Laut Technopionier Dr. Motte (58) ist es für die Elektroszene in Berlin schwieriger geworden. Vor 30 Jahren habe es Probleme wie Lärmbeschwerden und steigende Mieten noch nicht gegeben, sagte Dr. Motte der Deutschen Presse-Agentur.

„Und jetzt ist unsere elektronische Musikkultur in Gefahr.“

Die Berliner Polizei gab nur an, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Feier in Berlin-Mitte aufgelöst zu haben. Anwohner hätten sich wiederholt über laute Musik beschwert, sagte ein Polizeisprecher. Er machte keine Angaben zu den Gästen der Veranstaltung.