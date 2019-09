Mailänder Show : Donatella Versace und J-Lo feiern das „Dschungel-Kleid“

Die Schauspielerin und Tänzerin Jennifer Lopez (l) und die italienische Designerin Donatella Versace nehmen nach der Modenschau den Applaus des Publikums entgegen. Foto: Luca Bruno/AP.

Mailand Die Suchanfragen gingen durch die Decke, als Jennifer Lopez im Jahr 2000 bei den Grammys Awards das heute legendäre „Jungle Dress“ trug. In diesem Moment, so hieß es später, erkannte Google, dass die Menschen nicht nur Informationen, sondern auch Bilder im Netz finden wollten.

Die Idee zur Bildersuche war geboren. Am Freitagabend schritt Lopez am Ende der Mailänder Versace-Show in einer Neuauflage des ikonischen Kleides durch die Halle. Die Besucher hielt es nicht auf den Sitzen - ein magischer Moment für die Fashion Week.

Donatella Versace spielte das Tropen-Dschungel-Thema durch die ganze Kollektion, mit Applikationen, Fransen, Drucken. Doch ist das nur eine Facette ihrer neuen Mode. Die anderen: Schwarze Sexyness. Markante, breite Schultern. Parkas und Regenmäntel in Leuchtfarben. Anzüge im überfärbten Prince-of-Wales-Karo. Sportswear mit „Gianni Versace“-Aufdrucken - eine Hommage an ihren 1997 ermordeten Bruder.

„Divine“, so lautet das Motto der neuen Kollektion des Münchner Labels Aigner. Ganz irdisch sah das „Göttliche“ dann so aus: Lederblousons in Kroko-Optik zu luftigen, sehr weiten Hosen. Bustiers und Korsettgürtel. Flechtdetails und Plissees. Immer wieder schürzenähnliche Kleider.