Filmkritiker : Donald Trump wettert gegen Oscar-Gewinner „Parasite“

Berlin Der südkoreanische Film „Parasite“ von Bong Joon Ho wurde bei den Oscars als bester Film ausgezeichnet. US-Präsident Trump ist damit gar nicht einverstanden.

„Wie schlecht waren die Academy Awards in diesem Jahr?“, fragte Trump seine Anhänger am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado Springs. „Und der Gewinner ist ein Film aus Südkorea. Was zum Teufel war da denn los?“, sagte er.