IBES 2023 : Djamila Rowe – so traumatisch war das Leben der Dschungelcamp-Kandidatin

Djamila Rowe – so traumatisch war das Leben der Dschungelcamp-Kandidatin

Djamila Rowe wurde bekannt „Botschaftsluder“. Doch die 55-Jährige hat eine düstere Vergangenheit. Im Dschungelcamp erzählt sie von ihren schrecklichen Erlebnissen.

Als „Botschaftsluder“ wurde Djamila Rowe bundesweit bekannt. 2002 hatte sie eine vermeintliche Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer. Im Dschungelcamp spricht die heute 55-Jährige über die Beziehung zu dem Politiker – die zudem schreckliche Erinnerungen an ihre Kindheit wachrüttelt.

Dschungelcamp 2023: Djamila spricht die Beziehung zu einem Botschafter

Denn die vermeintliche Affäre war laut Djamila Rowe mehr als das. Zumindest deutet sie dies gegenüber „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“-Kandidatin Tessa Bergmeier im Gespräch an. Weitere Details könne sie dazu offenbar nicht preisgeben. Tessa Bergmeier aber scheint genau zu verstehen, was Djamila ihr sagen will und reagiert empört: „Das ist schon krass, dass man den Männern fast immer recht gibt bei solchen Sachen, dass Männer mehr Glaubwürdigkeit haben“