Dschungelcamp-Kandidatin : Djamila Rowe spricht über traumatische Kindheit in der DDR: „Ich wusste, dass...“

Tag 13 im Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe (r) ist im Gespräch mit Claudia Effenberg zu Tränen gerührt. Foto: RTL

Djamila Rowe wurde bekannt als „Botschaftsluder“. Doch die 55-Jährige hat eine düstere Vergangenheit. Im Dschungelcamp erzählt sie von ihren schrecklichen Erlebnissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Dschungelcamp

Triggerwarnung: In diesem Beitrag geht es um psychischen und physischen Missbrauch. Unter der Nummer 0800 22 55 530 können Betroffene Hilfe bekommen.

Als „Botschaftsluder“ wurde Djamila Rowe bundesweit bekannt. 2002 hatte sie eine vermeintliche Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer. Im Dschungelcamp spricht die heute 55-Jährige über die Beziehung zu dem Politiker – die zudem schreckliche Erinnerungen an ihre Kindheit wachrüttelt.

Djamila Rowe im Kurzporträt

Name: Djamila Rowe

Beruf: Model und Visagistin

Geburtstag: 01. August 1967

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Berlin-Lichtenberg

Ex-Partner: Ferfried Prinz von Hohenzollern

Foto: RTL 14 Bilder Dschungelcamp 2023 Kandidaten: Wer ist raus, wer ist noch dabei? (Bildergalerie)

Dschungelcamp 2023: Djamila spricht über die Beziehung zu einem Botschafter

Denn die vermeintliche Affäre war laut Djamila Rowe mehr als das. Zumindest deutet sie dies gegenüber „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“-Kandidatin Tessa Bergmeier im Gespräch an. Weitere Details könne sie dazu offenbar nicht preisgeben. Tessa Bergmeier aber scheint genau zu verstehen, was Djamila ihr sagen will und reagiert empört: „Das ist schon krass, dass man den Männern fast immer recht gibt bei solchen Sachen, dass Männer mehr Glaubwürdigkeit haben“.

Allerdings hat Djamila Rowe damals 10 000 Euro von einer Zeitung für die Geschichte bekommen. Der Botschafter gab sein Amt auf.

Djamila will heute lieber Single bleiben, als erneut dem falschen Mann zu vertrauen: „Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, einem Narzissten zum Opfer zu fallen, der dich aussaugt, der dir deinen Lebenswillen nimmt, der dich seelisch misshandelt. Ich kenne das alles! Narzisstischer Missbrauch, ich kannte das Wort früher gar nicht, bis mich jemand aufgeklärt hat und ich dann wusste, ich bin ein totales Opfer von dem Ganzen“, sagt die IBES-Kandidatin. „Ich bin froh und stolz darauf, dass ich da rausgekommen bin“, sagt Djamila.

IBES-Kandidatin hatte traumatische Kindheit in der DDR

Doch auch schon früher hat Djamila Row offenbar Missbrauch erlebt. Die 55-Jährige wurde 1967 in Berlin-Lichtenberg geboren. Nach der Flucht ihrer Eltern in den Westen wuchs das Model bei seinen Großeltern auf. Vier Jahre ihrer Jugend verbrachte Rowe allerdings auch im sogenannten Jugendwerkhof, einer Jugendhilfe-Einrichtung der DDR.

Ab einem Alter von 14 Jahren wurden dort Mädchen und Jungen untergebracht, die als Schwererziehbar galten und nicht in das von der DDR vorgesehene Bild passten. Die Unterbringung in den Heimen war häufig von Misshandlungen und Entrechtung der Jugendlichen geprägt, sodass der Aufenthalt in den Einrichtungen bei vielen der Betroffenen posttraumatische Belastungsstörungen verursachte.

Derzeit hat Djamila Rowe keinen Partner. Deshalb fühlt sich die 55-Jährige oft einsam. Im Dschungelcamp ergeht es ihr allerdings gerade gut, erzählt Djamila Rowe.

Djamila Rowe: „Zwangsarbeit in der DDR“

Auch am 13. Tag im Dschungelcamp ereilen Djamila Backflashs an ihre traumatische Kindheit in der DDR: