Jugendliebe : Disco-Fan Kylie Minogue schwärmt von Abba

London Kylie Minogue bewundert die Disco-Hits der schwedischen Kultband Abba. Ihre eigenen Erinnerungen an diese Zeit sind eher unglamourös.

Auf ihrem neuen Album „Disco“ lässt Popdiva Kylie Minogue („Can't Get You Out Of My Head“) den Dancefloor-Sound der 70er und 80er Jahre wieder aufleben. Schon als Kind habe sie sich für die Musik begeistert.