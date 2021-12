Neu mit einer Version von Joko und Klaas : „Dinner for One“ – die Sendetermine für Silvester 2021 im Überblick

Kein Silvester ohne „Dinner for One“. Das Theaterstück gehört in Deutschland zum Jahreswechsel dazu. 2021 gibt es allerdings auch eine neue Version zu sehen.

„Dinner for One“ ist in Deutschland eine Tradition zu Silvester. Das hat jetzt auch eine aktuelle Umfrage der Bundeswehr Universität München bestätigt. Demnach gaben fast ein Drittel der Befragten an, dass die Sendung für sie fester Bestandteil an Silvester sei.

Auch 2021 wird der Klassiker wieder im Fernsehen ausgestrahlt – in verschiedenen Varianten. Zudem soll eine neue Version hinzukommen. Diese wird aufgenommen von Joko und Klaas und feiert in diesem Jahr ihre Uraufführung.

Wann wurde „Dinner for One“ zum ersten Mal gezeigt?

Bei dem Schwarz-Weiß-Sketch von 18 Minuten Länge handelt es sich um eine deutsche Fernsehproduktion mit den englischen Schauspielern Freddie Frinton (1909-1968) und May Warden (1891-1978).

Aufgeführt wurde „Dinner for One“ dabei in englischer Sprache in Hamburg. Seine deutsche TV-Premiere hatte der Sketch im März 1963 in der Samstagabendshow „Guten Abend Peter Frankenfeld“.

Darum geht es bei „Dinner for One“

Die englische Adelsfrau Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag. Doch ihre Freunde sind bereits alle verstorben und nur ihr Butler James ist noch bei ihr. An ihrem Geburtstag will Miss Sophie aber nicht auf alte Traditionen und Gäste verzichten und so muss Butler James die verstorbenen Freunde Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom beim Dinner vertreten. Zum Leidwesen des Butlers wird zu jedem der vier Gänge des Dinners und von jeweils jedem der vier Gäste ein Tost auf das Geburtstagskind gesprochen – mit wechselnden alkoholischen Getränken.

Mit jedem Glas Sherry, Weißwein, Champagner und Portwein wird James immer betrunkener und ist kaum noch in der Lage, das Essen zu servieren. Ein großes Hindernis ist dabei auch der ausgestopfte Tigerkopf, der als Teppich den Dinnersaal ziert – eine echte Stolperfalle.

Zu jedem Gang fragt der Butler Miss Sophie: „The same procedure as last year?“ ,also „Das gleiche Verfahren wie im vergangenen Jahr?“ Und Miss Sophie antwortet: „The same procedure as every year“, also „Das gleiche Verfahren wie in jedem Jahr.“ So auch am Schluss des Sketches, als Butler James die 90-Jährige ins Schlafzimmer begleitet.

Warum es 2021 eine neue Version des Klassikers gibt

Es gibt verschiedene Varianten des Theaterstücks. So zum Beispiel auf Kölsch gesprochen. Detlev Schönauer und Alice Hoffmann haben eine Version auf Saarländisch gespielt. 2021 kommt eine neue Version hinzu. Weil Joko und Klaas in ihrer ProSieben-Show verloren haben, müssen sie an Silvester zur besten Sendezeit den Sketch-Klassiker „Dinner for One“ nachspielen. „Unter dem Titel 'Silvester für Eins' sollen sie eine neue Tradition zum Jahreswechsel etablieren“, heißt es in der Mitteilung des Senders.

Sendetermine von „Dinner for One“ an Silvester 2021

15:40–16:00 NDR

16:45–17:05 Das Erste

17:35–17:55 WDR

17:40–18:00 NDR

18:45–19:05 BR

19:00–19:20 MDR

19:00–19:18 rbb

19:10–19:30 HR

19:25–19:45 SWR und SR

19:40–20:00 NDR

23:35–23:55 NDR

23:40–23:59 ORF 1

Sendertermine von „Dinner for One“ an Neujahr 2022

00:05–00:25 BR

03:45–04:05 rbb

05:10–05:30 Das Erste

05:20–06:00 ORF 1

