Schauspieler : Dieter Hallervorden (86) heiratet im Sommer

Dieter Hallervorden und seine Lebensgefährtin Christiane Zander in der Marienkirche in Dessau. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Dessau-Roßlau/Berlin Für eine Heiratsantrag ist es nie zu spät: Dieter Hallervorden will seiner Lebensgefährtin das Ja-Wort geben.

Er habe all seinen Mut zusammengenommen. Den Heiratsantrag habe er ihr über den Dächern von Berlin gemacht. „Natürlich auf Knien“, sagte Hallervorden. „Wir freuen uns beide darauf“, sagte er in Anwesenheit seiner künftigen Ehefrau in Dessau-Roßlau. „Ich freue mich“, sagte sie strahlend. Die Hochzeitsparty werde im Juni in angrenzenden Räumlichkeiten des Schlosspark Theaters Berlin gefeiert - „mit all unseren Angestellten“, sagte Hallervorden.