Fernsehen Dieter Bohlen über Raab-Boxkampf: „Das ist doch geil“

Ein gemeinsames Projekt der zwei Unterhaltungsprofis hält Bohlen prinzipiell für möglich: „Wir sind musikalisch zwar völlig unterschiedlich - ich mache erfolgreiche Popmusik, und er geht oft in eine andere Richtung - aber das heißt nicht, dass wir nicht zusammenarbeiten könnten.“ In der Jury seiner Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sieht Bohlen den Branchenkollegen Raab dennoch nicht: „Stefan ist nicht der Typ, der sich in eine Jury setzt. Dafür ist er einfach zu eigen.“ Aber es gebe ja noch andere Formate: „Wer weiß, vielleicht ergibt sich was Spannendes zwischen uns beiden.“