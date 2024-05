Festival „Burg Open Air“ 2024 – diese Stars kommen ins Saarland

Der Vorplatz der Burg Kerpen in Illingen verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein Festivalgelände. Vom 14. bis 18. August findet das „Burg Open Air“ statt und die Besucher können sich auf vier Tage Festivalstimmung mit namhaften Musikern im Saarland freuen. Wer auf der Festivalbühne stehen wird, steht bereits fest und auch in diesem Jahr haben sich wieder große Namen für das Burg Open Air angekündigt.