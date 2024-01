RTL mit vielsagendem Video Dieser Bachelor könnte der erste Dschungelcamp-Kandidat 2025 sein

Paul Jahnke war 2012 der Bachelor in der gleichnamigen RTL-Dating-Sendung. Seitdem ist der ehemalige „Mister Hamburg“ immer wieder in TV-Sendungen zu sehen. Unter anderem bei „Ninja Warrior Germany“ oder „Schlag den Star“. Mit dem Dschungelcamp kam er bislang nur in Form der Lästerrunde „Die Stunde danach“ in Berührung.