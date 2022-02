Erste Details durchgesickert : So wollen Bund und Länder die Corona-Beschränkungen lockern

Wann werden die Corona-Einschränkungen in Deutschland gelockert? Dazu beraten am Mittwoch Bund und Länder. Jetzt sind erste Details durchgesickert.

Bund und Länder wollen die Corona-Beschränkungen offenbar bis zum 20. März zurücknehmen. Das berichten mehrere Medien und stützen sich dabei auf eine Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Die Lockerungen sollen demnach in mehreren Schritten erfolgen.

Auch der Expertenrat hatte Lockerungen in Aussicht gestellt. „Die Zahl der SARS-CoV-2 Infektionen ist bisher kontinuierlich angestiegen, eine Plateaubildung und ein nachfolgender Abfall für die Omikron (BA.1)-Welle ist aber in den kommenden Wochen zu erwarten“, hieß es am Sonntagabend in der sechsten Stellungnahme des Rates. „Ein Zurückfahren staatlicher Infektionsschutzmaßnahmen erscheint sinnvoll, sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung zu verzeichnen ist.“ Der Rat mahnte ein besonnenes Vorgehen an. Ein zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Krankheitslast.