Britische Royals Die Sturmfeste: Queen Camilla führt durch die Krise

„Die Idee, dass Camilla eine so prominente Rolle im britischen Leben spielen würde, wäre vor zwei Jahrzehnten noch undenkbar gewesen“, meinte Autorin Kate Mansey in der Zeitung „Times“. Und die BBC schrieb mal über Camilla, nur wenige Frauen seien in der Öffentlichkeit so gekreuzigt worden wie Camilla Parker Bowles.