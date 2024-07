Fernsehen Die Reue des alten weißen Mannes: Komödie „Contra“ im Ersten

Für Naima geht mit ihrem Jurastudium ein Traum in Erfüllung. Sie willAnwältin werden und hofft, ihrer Mutter und ihren Brüdern dadurch einbesseres Leben bieten zu können. Endlich in Deutschland ankommen undnicht nur mit Bleiberecht geduldet werden! Und dann das: „In meinemKulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas“, wirft Professor PohlNaima an den Kopf, als sie wenige Minuten zu spät in die Vorlesungkommt. Naimas Kommilitonen filmen Pohls peinlichen Auftritt, der inden sozialen Medien bald für Aufsehen und Entsetzen sorgt.