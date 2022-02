Britisches Königshaus : Die Party ist vorbei: Prinz Andrew wird 62 Jahre

London Seinen 62. Geburtstag dürfte sich Prinz Andrew anders vorgestellt haben. Zwar konnte er einen Prozess um Missbrauchsvorwürfe gegen sich mit viel Geld abwenden, doch in Feierlaune dürfte er kaum sein.

Kurz nach der außergerichtlichen Einigung im Missbrauchsskandal ist der britische Prinz Andrew 62 Jahre alt geworden. Der Geburtstag markiere den „Beginn der Isolation des Royals“, meldete die Nachrichtenagentur PA am Samstag.

Öffentlich war von Andrews Ehrentag ohnehin kaum etwas spürbar: Anders als noch im vergangenen Jahr ordnete die Regierung in London für 2022 keine Beflaggung an Regierungsgebäuden für seinen Geburtstag an.