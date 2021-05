„First Dog“ : Die Obamas trauern um Familienhund Bo

Washington Viele Jahre lang war der Portugiesische Wasserhund Bo ein treuer Begleiter der Obamas. Jetzt musste die Familie Abschied nehmen.

Die Familie habe mit Bo einen „wahren Freund und loyalen Begleiter“ verloren. Der Hund habe all den Wirbel ertragen, der mit dem Leben im Weißen Haus einhergegangen sei, habe gebellt, aber nicht gebissen, und habe es geliebt, im Sommer in den Pool zu springen. Zudem habe er für Essensreste am Tisch gelebt und „großartiges Haar“ gehabt.

„Für mehr als ein Jahrzehnt war Bo eine konstante, liebenswürdige Präsenz in unserem Leben - glücklich, uns an unseren guten, an unseren schlechten Tagen und an jedem Tag dazwischen zu sehen“, schrieb Obama. „Er war genau das, was wir brauchten, und mehr, als wir je erwartet hatten. Wir werden ihn schmerzlich vermissen.“