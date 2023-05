Das Spektakel des Jahres Alle News zur Krönung von King Charles III. im Live-Blog

Der britische König Charles III. ist mit einer Pferdekutsche zu seiner Krönung in der Westminster Abbey eingetroffen. Er fuhr am Samstag vom Buckingham-Palast dorthin. Vor dem Palast sammelten sich Schaulustige, in der Westminster Abbey waren viele Gäste. Manche Fans der Monarchie hatten die Nacht im Freien verbracht, um einen guten Blick auf den König und seine Familie zu ergattern. Andere trafen Stunden vor Beginn der Zeremonie mit dem Zug ein. Viele hatten Fähnchen dabei und trugen Kleidung in den Landesfarben. Bei leichtem Regen kämpfte sich bisweilen die Sonne durch die Wolken.