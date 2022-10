Spektakel erst wieder in drei Jahren : Partielle Sonnenfinsternis im Saarland durch Wolken behindert (mit Bildergalerie)

Update Heppenheim/Berlin Für rund zwei Stunden wird sich heute die Sonne mitten am Tag verdunkeln. Dichte Wolken verdecken allerdings in weiten Teilen Deutschlands den Blick auf die erste astronomische Finsternis des neuen Jahres – auch im Saarland.

Seltenes Spektakel am Mittagshimmel: Astronomiebegeisterte und Schaulustige können an diesem Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Sie dauert der Vereinigung der Sternfreunde zufolge zwei Stunden und ist in ganz Mitteleuropa zu sehen – so denn das Wetter mitspielt und keine Wolken die Sicht versperren. Daran könnte es laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes womöglich hapern: Am Dienstag soll der Himmel nach bisherigen Vorhersagen vielerorts wechselnd bis stark bewölkt sein. So auch im Saarland. Der Livestream der Sternwarte Peterberg ist aktuell durch Wolken behindert. Nur für den Süden machen die Meteorologen Hoffnungen auf geringe Bewölkung oder sogar heiteres Wetter.